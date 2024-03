Titanic | la porta che salva Rose venduta all’asta per un prezzo kolossal

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 26 marzo 2024) La zattera di fortuna su cuiDawson ripara in seguito all’affondamento dell’omonima nave indi James Cameron è stata battutaper la ragguardevole cifra di 718 mila dollari, nell’ambito di una raccolta di beneficenza in cui sono stati messi in vendita altri iconici cimeli del cinema americano; in particolare la famigeratain legno di balsa che, secondo alcuni, avrebbe potuto ospitare, oltre a, anche l’amato Jack,ndolo in salvo, è stato il pezzo più pregiato della serata, superando in valore anche il frustino da Indiana Jones e il tempio maledetto (valutato a 525.000 dollari) o l’ascia con cui Jack Torrance minaccia la famiglia in Shining (125.000 dollari)., sempre da, anche l’abito in chiffon ...