Titanic | la porta che salva Kate Winslet venduta all' asta per 718 750 dollari | battuta frusta di Indiana Jones

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) La fatidicache permette adirsi dopo il naufragio delè stataall'per una cifra record. Ladi legno che hato la Rose diWinset (ma non il povero Jack di Leonardo DiCaprio) inè stataall'a una cifra da capogiro. Il fatidico pezzo di legno di balsa è stato venduto alla cifra esorbitante di 718.750durante l'evento Treasures from Planet Hollywood di Heritage Auctions ed è stato il cimelio che ha raccolto la cifra più alta, battendo oggetti di scena iconici come ladidel Tempio Maledetto e ...