TIM accelera sullo switch off della rete rame in Molise | Toscana | Veneto | Lazio | Campania

(Di martedì 26 marzo 2024) TIMil processo di digitalizzazione del Paese e avvia looffprima centrale ininper favorire l’adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica da parte di cittadini e imprese.Inil processo di dismissione riguarderà la centrale ubicata in Contrada Pantano a Termoli, basata su tecnologia completamente in, che verrà spenta a partire dal prossimo 25 maggio. Entro tale data, di conseguenza, i collegamenti attestati su queste centrali (Adsl, Isdn e linee telefoniche Rtg) saranno migrati sullaTIM di nuova generazione, già disponibile totalmente o in parte in fibra. Inil processo di dismissione riguarderà la centrale del comune di Lucca ubicata in via per Camaiore. Nel ...

Via la centrale in rame, in via per Camaiore arriva la rete Tim di nuova generazione - Tim accelera il processo di digitalizzazione del Paese e avvia lo switch off della prima centrale in rame in Toscana per favorire l’adozione… Leggi ...informazione

Tim accelera sullo switch off delle centrali in rame: ecco le prime regione interessate - In Toscana, Veneto, Lazio e Campania partono le operazioni di 'spegnimento'. Spinta alla fibra anche per abbattare i consumi energetici. In Sardegna si accelera sul Piano Italia a 1 Giga: presentato i ...informazione

Apple Vision Pro, prima conferma ufficiale del lancio globale: arriverà nel 2024 - Apple Vision Pro potrebbe essere lanciato dal colosso di Cupertino nel corso del 2024: il dispositivo farà il suo debutto in Cina quest'anno, è ufficiale!tech.everyeye