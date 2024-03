Tifosi Biancorossi in viaggio con il biglietto in tasca

(Di martedì 26 marzo 2024) In auto e in pullman con il club Collettivo riminese. Saranno tanti idel Rimini che giovedì sera (calcio d’inizio alle 20.45) seguiranno isul campo della Fermana. Con ilgià in. I tagliandi del settore ospiti si possono acquistare nei punti vendita Vivaticket o online su Vivaticket.com fino alle 19 di domani al prezzo di 12 euro, compresa prevendita (escluse commissioni società di ticketing). Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti. I rivenditori autorizzati in Provincia sono: a Rimini la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani e il Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo la Tabaccheria della Piazza, a San Marino il Free Shop del centro commerciale Atlante, a Cattolica la Caffetteria Mazzini e a Riccione il Mac’s Corner Caffè.

