Thiago Motta in visita ai bambini del Rizzoli | abbracci | sorrisi e doni rossoblù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Bologna, 26 marzo 2024 -inall’istituto. L’allenatore del Bologna è arrivato all’ospedale ortopedico poco dopo le 15.30 per salutare i piccoli pazienti di Pediatria e, successivamente, quelli di Oncologia, in nome di tutta l’attaccamento della societàcon la città e i bolognesi.uomo, oltre che uomo di calcio. Il mister è arrivato da solo in auto con la serenità e il tatto che lo contraddistinguono ha scattato foto e concesso, tra strette di mano e. L’emozione e i regali ai pazienti E ha incontrato il direttore generale dello Ior, Anselmo Campagna. “È la prima volta che vengo”, ha detto subitocon emozione, passeggiando per i corridoi del. ...