The Boys | Giancarlo Esposito non vuole lasciare la serie | Vorrei che Stan Edgar li uccidesse tutti

(Di martedì 26 marzo 2024) L'attore ha ammesso di essere molto legato allae al suo personaggioè stato a lungo il villain principale - oltre a Patriota - di Thee in una recente intervista l'attore ha ammesso di adorare lo show e spera di non doverlo mai. Anche se non è più l'amministratore delegato della Vought International, il suo villain continua a tirare le fila dietro le quinte. Il personaggio è apparso in qualche modo o forma in tutte e tre le stagioni dello show, ed è un ruolo chenon lascerà mai volentieri. "Voglio cheli uccida. Non sei un dio. Sei semplicemente un prodotto scadente", …

È stato diffuso un nuovo poster di The Boys sotto forma di manifesto elettorale per Patriota , con tanto di slogan simile a quello di Donald Trump . The Boys continua la sua satira politica nei ... (movieplayer)

Patriota sempre più coinvolto in politica, come dimostrano i nuovi poster della stagione 4 di The Boys diffusi da Prime Video. (comingsoon)

Dopo il successo di pubblico e critica, lo spin-off di The Boys tornerà con la seconda Stagione e ora c'è anche una data Dopo il plauso di critica e pubblico, Gen V è stato rapidamente rinnovato per ... (movieplayer)

Bad Boys: Ride or Die – Il trailer e la data di uscita del film - Sony Pictures ha pubblicato online il trailer italiano di Bad Boys: Ride or Die, terzo film della saga con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.filmpost

I cattivi ragazzi tornano nel quarto capitolo della saga, e stavolta da ricercati. Dal 13 giugno al cinema - I cattivi ragazzi tornano nel quarto capitolo della saga, e stavolta da ricercati. Bad Boys: Ride or Die, di Adil e Bilall. Dal 13 giugno al cinema ...hotcorn