The Batman 2 | ecco chi potrebbe interpretare Due Facce!

(Di martedì 26 marzo 2024) Il regista Matt Reevers continua ad arricchire il suo cast stellare in vista del sequel diprevisto per il 2026 e sembrerebbe aver messo gli occhi su Boyd Holdbrook perDue. Boyd Holdbrook, che ha già interpretato un villain in Logan – The Wolverine,ritornare ad essere sullo schermo come nemesi di un altro supereroe. Sappiamo che gli era già stato proposto il ruolo di Due, ma a causa di un’agenda troppo fitta era stato costretto a rifiutarlo, mentre adesso che The2 è stato rimandato al 1 Ottobre 2026 sembrerebbe possibile la sua presenza sui set. Un altro indizio che fa pensare alla presenza di Holdrook in The2 è sicuramente la firma della sua controfigura, Jack Tandy, sul contratto della ...

