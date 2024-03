The Batman 2 | Boyd Holbrook in trattarive per interpretare Due Facce?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 26 marzo 2024) Sarebbero a buon punto le trattative trae Warner Bros. per affidare all’attore di Narcos il ruolo di Duenel sequel di The, diretto da Matt Reeves. Lo rivela un’esclusiva del sito Breking Film. L’indiscrezione arriva qualche giorno dopo l’ufficializzazione dello slittamento dell’uscita del film, che arriverà in sala il 2 ottobre del 2026. Secondo quanto riportato dalla fonte,avrebbe declinato in un primo momento l’offerta per via della sua partecipazione ad altri progetti come il biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown di James Mangold, con Timothée Chalamet e il dramma carcerario Last Meals di Andrew Levitas. Tuttavia, proprio il ritardo nella produzione di TheII avrebbe agevolato la chiusura del contratto....