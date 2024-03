The Accountant 2 | iniziano le riprese del sequel con Ben Affleck | ecco la prima foto dal set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) Ben, J.K. Simmons, Jon Bernthal e Cynthia Addai-Robinson tornano tutti nei panni dei loro personaggi Dopo essere stato annunciato qualche settimana fa, sono iniziate ledi The2,della pellicola che vedeva Bennei panni di un brillante matematico e analista che in realtà lavora come contabile per numerose organizzazioni criminali. Nella giornata di ieri, Amazon Studios e la casa di produzione Artists Equity di Benhanno condiviso il primo scatto dietro le quinte di The2, la cui produzione principale è iniziata. Ilsarà diretto nuovamente da Gavin O'Connor, con, J.K. Simmons, Jon Bernthal e Cynthia Addai-Robinson che riprenderanno i loro ruoli dal primo film. ...