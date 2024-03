Terziario in Toscana | calano le imprese | l' occupazione e la fiducia

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 - È uncon il fiato sospeso, quello che emerge dall’ultima indagine condotta da Format Research per Confcommercio, per tracciare un consuntivo del 2023. Un settore che inrappresenta il 66% delle oltre 281mila aziende extra agricole attive a livello regionale. Nel confronto 2023-2022 è leggermente aumentato il numero delle nuoveiscritte agli elenchi camerali (+ 7.243 nel 2023, erano +6.991 nel 2022), ma è aumentato anche quello delle cessazioni (15.521 nel 2023, contro le 12.644 del 2022). La natimortalità presenta dunque un saldo negativo in peggioramento rispetto al 2022 (-8.278, erano -5.653 nel 2022). Il comparto più in difficolta è quello del commercio, che in un anno ha registrato a livello regionale un saldo negativo di 4.378. ...

