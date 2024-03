Terza categoria Il Punta Marina verso la promozione Impresa Lectron

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Vincono le prime due nel girone A die Mezzano: la prima supera 3-1 l’Atlas (nella foto Canducci) con una doppietta del bomber Raffaele Boccia, salito a 18 gol. I granata regolano 2-1 il Porto Corsini e si mantengono a -10: domani sera, nel recupero con le Saline Romagna, non devono perdere altrimenti ilfesteggerebbe con largo anticipo la. A proposito di Saline Romagna, impone il pari (1-1) alla Compagnia dell’Albero che ha il grandissimo merito di non disunirsi malgrado la (discutibile) doppia inferiorità numerica per tanta parte di gara e, malgrado sia la formazione più giovane della. Nel girone Bdelche blocca sul 4-4 (e perdeva 4-1) una delle due prime, lo Sporting ...