Terrorismo in Italia | sale l’allerta | i rischi per Pasqua Si riunisce il Comitato per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 26 marzo 2024) Quanto accaduto in Russia getta un velo di terrore sull’? In vista dei festeggiamenti diè giustificato uno stato d’allerta? In merito si è espresso Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha fornito un’analisi in merito. La reale minaccia per l’È un periodo di profonda apprensione, tenendo conto del terrificante attentato avvenuto nella Russia di Putin. L’Europa teme di ritrovarsi nuovamente schiacciata nella morsa del. Attacchi sono giunti nel corso degli anni Duemila in occasione di festività di vario genere, soprattutto a sfondo religioso. C’è dunque da essere ragionevolmente preoccupati? Alfredo mantovano ha posto in evidenza due elementi ben precisi. Ha spiegato come inla minaccia non sia rappresentata da gruppi organizzati. Non ...