Terremoto in Toscana | scossa di magnitudo 3 vicino a Certaldo | è la seconda in pochi giorni

(Di martedì 26 marzo 2024) Unadidi3 è stata registrata la mattina del 26 marzo, alle ore 4:23, in una zona a 3 chilometri a Nord-Est di, nell’Empolese Valdelsa. La profondità era di 10 km. Il sisma è stato avvertito anche a Empoli, Siena e Prato e nei comuni fiorentini di Montespertoli, Castelfiorentino, Poggibonsi, San Casciano, Barberino Tavarnelle. La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha fatto sapere che “laè stata avvertita dalla popolazione ma non sono state segnalate criticità“. Trefa nella stessa area era stata registrata un’altradi3.1, seguita da altre due scosse di intensità inferiore a 1. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Firenze, 17 febbraio 2024 – scossa di Terremoto avvertita vicino a Marradi , in alto Mugello. La scossa , come riporta il sito Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), di magnitudo 3.5 ... (lanazione)

Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3 a Certaldo sentita fino ad Empoli. È la seconda in pochi giorni - Terremoto oggi in Toscana. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 4,23 di questa mattina in una zona a 3 chilometri di Certaldo, un piccolo comune in provincia ...ilmessaggero

Terremoto a Certaldo vicino Firenze di magnitudo 3: scossa avvertita dagli abitanti, situazione dopo il sisma - Certaldo, in provincia di Firenze, si è svegliata all'alba a causa di una scossa di Terremoto che ha preoccupato i residenti ...notizie.virgilio

Terremoto Toscana, scossa di magnitudo 3.0 a Certaldo, tutti i dettagli - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 04:23 con epicentro a Certaldo, in provincia di Firenze. La profondità stimata è stata di circa 9.7 Km. Potete monitorare tutte le ...3bmeteo