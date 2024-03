Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3 a Certaldo sentita fino ad Empoli. È la seconda in pochi giorni - Terremoto oggi in Toscana. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 4,23 di questa mattina in una zona a 3 chilometri di Certaldo, un piccolo comune in provincia ...corriereadriatico

Terremoto in Toscana, scossa 3.0 magnitudo avvertita a Certaldo - Una scossa di Terremoto di 3 gradi della scala Richter è stata registrata nei pressi della città toscana di Certaldo ...notizie

Terremoto in provincia di Firenze, scossa di magnitudo 3 - (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi dall'Ingv in provincia di Firenze. I comuni più vicini all'epicentro della scossa delle ore 4.23 sono stati Certaldo, Caste ...sardegnareporter