Terremoto in provincia di Firenze | scossa di magnitudo 3

Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3 a Certaldo sentita fino ad Empoli. È la seconda in pochi giorni - Terremoto oggi in Toscana. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 4,23 di questa mattina in una zona a 3 chilometri di Certaldo, un piccolo comune in provincia ...ilmessaggero

