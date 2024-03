Terra Amara non va in onda a Pasqua Canale 5 cambia di nuovo tutto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 26 marzo 2024)si avvia verso la sua conclusione e continua a mantenere alta l'attenzione dell'affezionato pubblico con tensioni sempre più palpabili e colpi di scena. Tra intrighi, passioni e drammi familiari, la serie promette ancora molte emozioni nelle sue ultime puntate. Dal 9 marzo scorso non va più indal lunedì al venerdì nel pomeriggio di5, ma soltanto in prima serata ogni venerdì e la domenica pomeriggio. In un primo momento era stato annunciato il raddoppio incredibile a, pomeriggio e prima serata, ma la rete hato dile carte in tavola. Nonostante il flop di ascolti tv che sta raccogliendo la decima edizione (media provvisoria delle 8 puntate trasmesse su 12 è di 2.190. 000 spettatori, 14.65% di share) Lo Show dei Record è ...