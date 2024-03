Tenta di rapire una ragazzina sul pianerottolo di casa | la mamma se ne accorge e si lancia dalle scale per salvarla | “Mai avrei pensato potesse succedere una cosa del genere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Una madre di New York ha salvato la figlia 18enne da untivo di rapimento avvenuto nel Queens. I fatti sono successo il 23 gennaio scorso ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore assieme alle immagini della drammatica scena, immortalata dalla telecamera del campanello die diffusa ai media dalla donna, Adriana Alvarez. La 18enne Lex stava tornando adopo una passeggiata col cane quando è stata sorpresa da un uomo di 25 anni, George Vassiliou, che l’ha afferrata per le spalle e l’ha trascinata via. Le urla disperate della ragazza hanno attirato l’attenzione della madre che si èta all’inseguimento del rapitore. La donna hato di fermare l’uomo, ma è stata colpita più volte e ferita con lo spray al peperoncino. Fortunatamente, alcuni vicini sono intervenuti in loro ...