Tensioni tra studenti e forze di polizia alla Sapienza

(Di martedì 26 marzo 2024) Alcuni momenti di tensione si sono verificati tradiall'università Ladi Roma. Le- con cori contro Israele, ledie la rettrice - sono scoppiate quando un gruppo di giovani ha tentato di entrare nell'edificio del Rettorato dove è in corso l'assemblea dei Collettivi che ieri sera hanno occupato la struttura. E proprio sull'occupazione e sulle richieste avanzate dagli, è tornata la rettrice, Antonella Polimeni. "Nel ribadire la più ferma condanna di ogni forma di violenza e di azione illegale e antidemocratica, l'Ateneo è disponibile, come sempre è stato, a portare in discussione eventuali istanze della Comunità studentesca, purché queste giungano in modo condiviso attraverso la propria ...

“Le navi porta contenitori che non hanno potuto transitare per il canale di Suez con un calo del 35% a gennaio, meglio a febbraio, non così forte l’impatto sulle rinfuse. Può esserci un impatto ... (sbircialanotizia)

Russia, resta in carcere il reporter Usa Evan Gershkovich: "È una spia" - Gli analisti hanno sottolineato che Mosca potrebbe usare gli statunitensi incarcerati come merce di scambio nelle crescenti Tensioni russo-americane per ... arrestati in Russia negli ultimi anni, tra ...it.euronews

Ucraina, la controffensiva colpisce ancora le truppe russe: colpita e annientata nave anfibia - l portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, ha dichiarato che attualmente la nave non è in grado di combattere, evidenziando il successo dell'attacco.ilquotidianoitaliano

Apple vs Samsung Samsung Galaxy Z Flip 6 con titanio e 2 chip, Apple Pencil per Vision Pro e problemi DMA - Il Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe sorprendere con un telaio in titanio e altre caratteristiche premium, mentre Apple, che ha nuovi problemi con le istituzioni europee, sembra lavorare su una nuova A ...news.fidelityhouse.eu