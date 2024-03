Tensioni nelle Università | la ministra Bernini chiama il capo della polizia | «Alla Sapienza azione squalificante»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Ladell’Ricerca Anna Mariahato oggi, martedì 26 marzo, ilVittorio Pisani. I due, fa sapere Ansa, si confronteranno nei prossimi giorni sulla situall’interno degli Atenei. L’incontro servirà infatti sia per fare una ricognizione sul livello dirme raggiunto dalledi tutta Italia, sia per una valutsui modi più opportuni per intervenire allo scopo di coniugare libertà e sicurezza all’interno delle stesse. Né militarizz, né tantomeno lassismo: dovrebbe essere, da quanto si apprende dall’agenzia di stampa, l’approccio che adotterà il governo Meloni davanti agli episodi ...