Tensione tra allevatori e animalisti | Ma la fiera è stata un successo

(Di martedì 26 marzo 2024) Il bestiame e la tradizione protagonisti in via Colombo, i trattori storici e moderni degli agricoltori a far da cornice, le proteste di un gruppo di ‘barricaderi’a fare da contraltare, anch’esso ormai da copione: "La nostraè un omaggio alla tradizione e un incrocio di sensibilità diverse. Ma niente ha guastato la festa". Ed è stato boom per l’edizione 403 delladelle palme melzese, presa d’assalto, nel fine settimana e anche ieri, da centinaia e centinaia di visitatori. I numeri arriveranno, restano le immagini: la folla agli stand, le soste ai punti ristoro e ai padiglioni gastronomici delle Pro loco, il palo della cuccagna, gli spettacoli e i concerti, i dibattiti in piazza. "Un, complice il tempo, ma certo non solo – commenta felice il sindaco Antonio Fusè –. Ogni anno ...