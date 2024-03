Tennis | Sinner ai quarti a Miami

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 22.00 Janniksi guadagna idi finale al Masters 1000 disuperando in due set (64 63) l'australiano Chris O'Connell. Ora affronterà il ceco Tomas Machac, che ha avuto la meglio su Matteo Arnaldi (63 63) e ha 'evitato' un nuovo derby azzurro dopo quello frae Vavassori. Sul Grandstand, il n.3 del mondo non parte bene: subito un break che porta avanti l'australiano. Sul 4-2, però,mette la freccia e vince 7 giochi di fila. L'incontro scivola via così in 1h51'.