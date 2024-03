Tennis Campionati toscani In 740 al Match Ball I favoriti sono due

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Record di partecipanti, con ben 740 iscritti, nel torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2024 (montepremi 25.610 euro). La manifestazione è valida come 46esima edizione deiassoluti e si sta svolgendo alFirenze. Conclusione con le finalissime sabato 30 marzo. Verranno assegnati anche i titoli regionali e andrà a conclusione il torneo di Terza categoria per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio i pass per il torneo che si svolgerà a Roma e il titolo toscano. "Numeri impressionanti che dimostrano che venire alFirenze è molto gradito - spiega il vicepresidente Leonardo Casamonti - con oltre 300 giocatori di Seconda categoria di cui 108 al femminile e oltre 200 al ...