Teme la multa | fa cadere la vigilessa Sconta la pena con lavori sociali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Siena, 26 marzo 2024 – Prima la bravata: aveva fatto i bisogni in piazzetta Mori, dietro Piazza del Campo. Poi la fuga quando gli agenti della Municipale in borghese hanno chiesto le sue generalità durante un controllo della movida in centro. Unasi era fatta male, cadendo e finendo al pronto soccorso. Il giovane ci aveva ragionato su. Non c’era via di scampo, così aveva bussato alla porta del comando di via Tozzi per chiedere scusa. Alla città di Siena e all’agente da lui spinta in terra. Anche se ha sempre ripetuto che mai avrebbe aggredito una, tantomeno una donna. Scelta la strada della messa alla prova per chiudere il suo conto con la giustizia, svolgendo attività socialmente utili in una società sportiva, ieri il giudice Francesco Cerretelli ha dichiarato estinti i reati commessi dal giovane di origini straniere ma da sempre ...