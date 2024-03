Telelaser Lazio | controlli a tappeto nella settimana di Pasqua | c’è anche la Pontina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024), pubblicato il calendario delle postazioni mobili autoveloxdiserrati in molte delle arterie principali della Regione, tra questela. Attenzione alle multe, ecco l’elenco completo delle strade interessate.con il, l’elenco delle postazioni di questa(ilcorrieredellacitta.com)Non si fermano ne(anzi) idelle forze dell’ordine in materia di sicurezza stradale.nei prossimi giorni, che ci condurranno per l’appunto alle festivitàli, non mranno le postazioni mobili della ...