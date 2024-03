Teatro di Documenti presenta | un omaggio a Luciano Damiani

(Di martedì 26 marzo 2024) Continuano le celebrazioni in, il grande scenografo, costumista e architetto teatrale, di cui l’anno scorso si è ricordato l’anniversario della nascita. Ildi, gioiello architettonico ideato e costruito danel cuore del quartiere Testaccio, ha in cantiere una ricca proposta di eventi realizzati con il contributo di Zètema Progetto Cultura. Si inizia il 4 aprile alle 17.15 con la Visita guidata integrata deldie dell’adiacente Monte dei Cocci, due luoghi unici forgiati dall’ingegno umano, uno al chiuso e uno all’aperto che vivono in simbiosi, dove si respira la storia. Guida d’eccellenza Carla Ceravolo, attuale direttore artistico del, e storica ...

