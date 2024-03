‘Te la faccio pagare’ | minacce e botte all’ex moglie | interviene il giudice

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Aggressioni verbali e fisiche nei confronti della. Rabbia che non riusciva a contenere neanche di fronte a estranei, costata a un 41enne di origini nigeriane, ma residente a Colleferro un provvedimento restrittivo di divieto di avvicinamento. Aggredisce l’exanche fisicamente – ilcorrieredellacitta.comIl 41enne accusato di maltrattamenti in famiglia E sono stati i Carabinieri della Stazione di Colleferro, al termine di un’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a dare esecuzione a un’ordinanza del GIP veliterno che dispone il divieto di avvicinamento alla sua ex, da eseguirsi mediante l’applicazione del braccialetto elettronico, per il 41enne, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata anche aggredita fisicamente L’uomo si era ...