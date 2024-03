Taylor Swift | Vasco Rossi e Led Zeppelin I film-concerto sbancano al cinema

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Concerti che diventano blockbuster al. Sono sempre più numerose le popstar che decidono di trasformare tournée di successo innon solo da vedere ma anche e soprattutto da ascoltare. Gli ultimi in ordine di tempo sono i Ledche, fino a domani, saranno nelle sale con «Led: the song remains the same», il rivoluzionario e ipnoticoche raccoglie le riprese delle esibizioni dei Ledal Madison Square Garden di New York nel 1973. Il 27, 28 e 29 luglio di quell'anno la band britannica portò sotto i riflettori brani leggendari come «Rock and Roll», «Black Dog», «Stairway To Heaven», « H e a r t b r a k e r », «Whole Lotta Love» e molti altri, che ora rivivono con tutta la loro potenza. Alle immagini dei tre live, dalla ...