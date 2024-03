Taremi non solo titolare con l’Iran prima dell’Inter | le formazioni

(Di martedì 26 marzo 2024)guidanella partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro il Turkmenistan, che prenderà il via alle 16. Il prossimo attaccantenon, ma pure capitano: queste leufficiali. TURKMENISTAN-IRAN – LEUFFICIALI Turkmenistan: in arrivo.In panchina: in arrivo.Commissario tecnico: Mergen Orazow. Iran (4-2-3-1): H. Hosseini; Rezaeian, Kanani, Khalilzadeh, M. Mohammadi; Ezatolahi, Ghorbani; Ghoddos, Ghayedi, Mohebbi;.In panchina: Beiranvand, Hardani, Aghaeipour, Sayyadmanesh, Pourhamidi, Fallah, Hazbavi, Gholizadeh, Jalali, Azadi, Noorafkan.Commissario tecnico: Amir Ghalenoei. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Mehdi Taremi sogna un percorso importante in Champions League con il Porto , prima di passare all’Inter dalla prossima stagione. Questa sera i lusitani sono ospiti dell’Arsenal, forti della vittoria ... (inter-news)

Fernando Siani , giornalista per Cronache di Spogliatoio e Prime Video, ha parlato in ESCLUSIVA su Inter-News.it. I temi toccati riguardano principalmente la partita tra Inter ed Atletico Madrid, la ... (inter-news)

Non solo Mehdi Taremi . In estate l’Inter punterà a prendere un altro attaccante, per rafforzare il suo pacchetto offensivo. Marotta guarda , come riferisce il Corriere dello Sport, a casa Napoli e ... (inter-news)

Inter, deciso il futuro di Sanchez e Arnautovic - In vista della prossima stagione, l`attacco dell`Inter cambierà: in arrivo Taremi, ma non solo, anche perchè il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vorrebbe un.calciomercato

Inter, Inzaghi aspetta un altro attaccante oltre Taremi. Thuram Per Marotta è incedibile - L'Inter pensa anche all prossima stagione: oltre all'attaccante del Porto ci sarà un altro arriva, ma non partiranno i big ...fcinter1908

Inter: non solo Gudmundsson, spunta anche Raspadori - I nerazzurri secondo gran parte della stampa sportiva italiana aggiungeranno un altro grande giocatore alla batteria degli attaccanti. L’Inter resta in attesa di chiudere il discorso Scudetto mentre i ...calcioblog