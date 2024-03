Tajani | propaganda da Mosca sull' attacco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 17.05 Le accuse della Russia a Usa,Gb,Ucraina di essere legati all'è ", chiaramente l'attentato è di matrice islamica", afferma il ministro degli Esteri. Sono accuse "palesemente infondate, fantascienza". "Mi auguro che non accada", che non ci sia un'escalation degli attacchi russi. "Non so se Putin sta perdendo la testa" Poi sul Medioriente: "Israele non può rimanere isolato. Continuare a insistere per una Rafah rappresenta un grave errore anche per la salvezza degli ostaggi".