Taglio dei tassi | C’è consenso nel board Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) "Cresce il", nel consiglio Bce per ildeivisto che l’inflazione "è in rapido calo" e si avvicina all’obiettivo del 2%. Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta (nella foto) torna a far sentire la sua voce per sottolineare la discesa dei prezzi in corso e aggiungersi a chi, nel, sta chiedendo un allentamento della politica monetaria. Il banchiere ha parlato alla celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, del quale ha lodato lo spirito europeista ante litteram e a favore della cooperazione contro il mito della "sovranità assoluta". Lo ha fatto davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e una platea di economisti e uomini delle istituzioni. Se il mercato scommette ancora suinvariati nella prossima riunione dell’11 marzo, ...