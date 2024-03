Tagli selvaggi | Stellantis archivia l' Italia | l' ultima mossa | quanti ne mandano a casa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Passo dopo passo,dopo, prosegue la fuga didall'. Il gruppo che vede come presidente John Elkann, infatti, ha firmato un accordo con i sindacati metalmeccanici torinesi per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo presenti sul territorio, su un bacino di circa 12mila addetti complessivi. Si tratta di 733 uscite incentivate nelle strutture centrali, tra impiegati e quadri, e 300 alle Carrozzerie di Mirafiori. Ma non è tutto. Stando a quanto riferito dalla Fiom, in tutto gli esuberi sono 2.510, sommando a quelli piemontesi i 100 di Pratola Serra (Avellino) e gli 850 di Cassino (non confermati dalla società), di cui 300 in trasferta a Pomigliano. Da par suo,rimarca che gli accordi rientrano nelle iniziative attuate ...