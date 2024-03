T_Off | si alza il sipario sul territorio Proposte ad alto tasso d’inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Mantiene le promesse e guarda alil teatro civico Roberto de Silva di Rho. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, torna anche per il 2024 l’appuntamento con T Off, la rassegna di spettacoli realizzati da realtà rhodensi che sono state selezionate con un bando. Otto learrivate e 4 quelle selezionate che andranno in scena nei mesi di aprile e maggio. "Questa attività è nata con il Teatro e ora arriviamo a strutturarla in un modo che ci aspettiamo diventi organico alla programmazione – spiega l’assessora a Cultura e Teatro Valentina Giro –. Abbiamo chiesto aldi portare idee con un impegno maggiore rispetto a quanto già si fa abitualmente. Il bando ha raccolto diverse risposte, ne sono state selezionate quattro, come previsto. Sono contenta perché questevanno nella ...