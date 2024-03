Svolta epocale su Marte | estratto ossigeno respirabile

Leggi tutta la notizia su notiziepress

(Di martedì 26 marzo 2024)per l'esplorazione spaziale: l'esperimento MOXIE a bordo del rover Perseverance hacon successodall'atmosfera marziana. Un'impresa storica che apre la strada all'uomo su! Dall'atterraggio nel 2021, MOXIE ha prodotto 122 grammi di, l'equivalente di un cane di piccola taglia in 10 ore. Raggiungendo un picco di 12 grammi all'ora - il doppio degli obiettivi iniziali - con una purezza del 98%. L'ultima analisi del 7 agosto ha registrato 9,8 grammi. MOXIE ha superato ogni aspettativa: testato in diverse condizioni durante un intero anno marziano, ha fornito dati preziosi per lo sviluppo di questa tecnologia rivoluzionaria. Come funziona? MOXIE sfrutta un processo elettrochimico per separare ...