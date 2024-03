Supplenze artt 36 e 59 | disponibili le modifiche su SIDI NOTA

(Di martedì 26 marzo 2024) Sonolesulper consentire per l’anno scolastico 2023-24, la stipula dei contratti di supplenza breve a completamento degli incarichi annuali o fino al termine. 36 e 59. Di seguito le indicazioni dellaministeriale. L'articolo .

Supplenze e precedenti penali, ecco i reati che ne ostacolano l’attribuzione - Supplenze e precedenti penali ... Chi ha riportato condanne definitive per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 TUS, come produzione, traffico, detenzione illecita di droghe, non può essere convocato.informazionescuola

Scuola revoca incarico di supplenza ad una docente, che chiede accesso agli atti. Ecco cosa le hanno detto i giudici - La docente revocata dall’incarico annuale a causa di una rettifica ha diritto alla copia degli atti con cui sono stati assegnati gli incarichi ai colleghi. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo ...orizzontescuola

Supplenze docenti, spezzone si completa solo con altro spezzone. Una logica non c’è - lettera inviata in redazione - Con l’ordinanza 112 del 2022 il Ministro della P.I.M. ha fissato, tra le altre cose, i criteri per il conferimento delle Supplenze annuali al 30.06/31.08 da USP e brevi ...orizzontescuola