vola la spesa a febbraio per le detrazioni maturate per i lavori conclusi con il Superbonus . La cifra a carico dello Stato ammonta a 114,4 miliardi di euro. A febbraio sono stati ammessi a detrazione ... (gazzettadelsud)

Superbonus pesa su deficit, entro giugno nuovo verdetto Eurostat - I conti italiani sono sotto controllo ma la coda del Superbonus rischia di pesare sulle stime delle finanze pubbliche. Eredità del passato, il credito edilizio al 110%, a quanto si apprende, potrebbe ...adnkronos

Impresa Ucraina, qualificata a Euro 2024 - (Adnkronos) – L'Ucraina si è qualificata per gli Europei di Germania 2024, grazie al successo nel playoff B per 2-1 sull'Islanda in rimonta. Islanda in vantaggio al 30' con Gudmundsson, pareggio ucrai ...sardegnareporter

Superbonus, nuovo decreto (a sorpresa): cosa cambia - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha presentato in Cdm nuove limitazioni per tenere sotto controllo i costi ...today