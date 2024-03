Superbonus | nuova stretta | ok Cdm a decreto che elimina sconti in fattura e cessione del credito

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Arriva unasul. A deciderla il Consiglio dei ministri, che ha approvato acheogni tipo diindel. Il nuovo giro di vite è stato voluto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La misura non era all'ordine del giorno, ma è stata presentata 'fuori sacco' alla riunione Palazzo Chigi. "Il Governo ha approvato unlegge in materia di bonus edilizi ed energetici che sostanzialmenteogni tipo diine didelper tutte le tipologie che ancora lo prevedevano", spiega il ...

Il costo per lo Stato è arrivato a 114 miliardi di euro: il provvedimento è stato presentato dal ministro Giorgetti in Consiglio dei ministri e approvato dall'esecutivo (ilgiornale)

Nuove limitazioni al Superbonus : lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l'ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che non era ... (gazzettadelsud)

Governo, approvata la nuova stretta sul Superbonus - A sorpresa il consiglio dei ministri riunito dalle 17,30 di oggi 26marzo ha approvato un decreto, non inserito nell'ordine del giorno, che introduce nuove restrizioni all'utilizzo del Superbonus per l ...italiaoggi

Giorgetti, stop a sconto in fattura e cessione del credito - "Il governo ha approvato un decreto in materia di bonus edilizi che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano; abbiamo eliminato la ...quotidiano

Superbonus, il Cdm approva un nuovo decreto legge - Nuove limitazioni al Superbonus: lo prevede un decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.lettera43