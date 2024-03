Superbonus | Giorgetti | stop a sconto in fattura e cessione del credito

Giorgetti, stop a sconto in fattura e cessione del credito - "Il governo ha approvato un decreto in materia di bonus edilizi che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano; abbiamo eliminato la ...quotidiano

Governo, approvata la nuova stretta sul Superbonus - che introduce nuove restrizioni all'utilizzo del Superbonus per l'edilizia. Il provvedimento è stato messo a punto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che già nel passato recente ha ...italiaoggi

Superbonus, il Cdm approva un nuovo decreto legge - Nuove limitazioni al Superbonus: lo prevede un decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.lettera43