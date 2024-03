Superbonus | da Cdm via libera a nuova stretta**

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Arriva unastretta sul superbonus. A deciderla il Consiglio dei ministri, che ha dato disco verde -a quanto si apprende- a un nuovo giro di vite voluto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La misura non era all’ordine del giorno, ma è stata presentata ‘fuori sacco’ alla riunione tutt’ora in corso a Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb.

Ok del Cdm a nuove limitazioni per il Superbonus - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l'ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che non era ...quotidiano

Fisco, fino a 120 rate per pagare le cartelle: «Quelle non riscosse entro 5 anni saranno cancellate». Tutte le novità - Novità in arrivo per quanto riguarda i debiti con il Fisco. La bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, atteso oggi in Consiglio dei ministri, prevederà piani ...leggo