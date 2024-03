(Di martedì 26 marzo 2024) Il governo corre ai rimedi sui rischi di nuovi sforamenti dei conti da parte dele dei bonus fiscali ed energetici. «Norme nate in modo scriteriato e che hanno prodotto risultati...

L’Italia negli ultimi quattro anni ha fatto registrare la miglior performance economica tra i grandi Paesi europei. A dirlo è il Financial Times , citando i dati Istat sulla produzione ed ... (lanotiziagiornale)

Il costo per lo Stato è arrivato a 114 miliardi di euro: il provvedimento è stato presentato dal ministro Giorgetti in Consiglio dei ministri e approvato dall'esecutivo (ilgiornale)

Il Superbonus cambia ancora, con nuove limitazioni per tenere a freno i costi esorbitanti destinati a esaurirsi solo nel lungo periodo. Il Consiglio dei ministri tenutosi a Palazzo Chigi ha ... (today)

Superbonus, cosa cambia Stop sconto in fattura e cessione del credito. Arriva la dichiarazione preventiva - Il governo corre ai rimedi sui rischi di nuovi sforamenti dei conti da parte del Superbonus e dei bonus fiscali ed energetici. «Norme nate in modo scriteriato e che hanno prodotto ...ilmessaggero

Consiglio dei ministri approva nuovo decreto legge su Superbonus, Giorgetti vuole contenere costi: cosa cambia - Giorgetti ha presentato un provvedimento che limita il Superbonus. Il Cdm ha approvato un nuovo decreto legge che elimina sconti in fattura ...notizie.virgilio

Bonus casa, adesso sei nei guai: cosa cambia dal 4 aprile - Non ci sono buone notizie per chi ha sfruttato i bonus casa, perché dal 4 aprile cambiano le regole. Alcuni potrebbero cadere in rovina.informazioneoggi