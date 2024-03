Sul ponte di Baltimora anche 20 operai

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 10.20 SulFrancis Scott Key di, crollato dopo essere stato travolto da un cargo di Singapore, stavano lavorando circa 20. Lo riporta la stampa locale, e la cifra corrisponde alle 20 persone contate in un bilancio provvisorio dato dai Vigili del fuoco. Sulcrollato stavanopassando auto e altri mezzi. Per chi è caduto in acqua,rischio ipotermia. Lungo 2,6 km e alto 56 metri, il Francis Scott Key Bridge è del 1977 e attraversa il fiume Patapsco.