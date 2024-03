Sua Maestà il Casatiello | Rustico Tipico a Napoli durante il periodo di Pasqua

first appeared on MoltoUomo.it.

Julian Assange, prosegue la caccia: ma Londra si vergogna e fa una pausa: La straordinaria mobilitazione mondiale è stata in grado di mettere le autorità di Sua Maestà in una posizione di imbarazzo. Ci piace pensare che si siano anche un po' vergognate e abbiamo scelto di ...

James Bond, George Lazenby promuove Aaron Taylor - Johnson nel ruolo: 'Ha ciò che serve': La star di Agente 007, al servizio segreto di sua maestà (1969) ha dichiarato a TMZ, in una recente intervista, di ritenere che Taylor - Johnson abbia le carte in regola per essere Bond , poiché " in ...