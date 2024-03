Studio Battaglia 2 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 26 marzo 2024) , 26 marzo Questa sera, martedì 26 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi2, lastagioneserie tv con protagoniste Marina e le sue figlie Anna e Nina. Tre prime serate con la regia di Simone Spada che riprendono le linee narrative rimaste in sospeso alla fineprima stagione, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare, con un punto d’osservazione tutto al femminile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Negli episodiNina nasconde un segreto che rischia di farle mettere in discussione tutto e l’unico con cui sente di potersi confidare è Giorgio, al quale fa visita nella clinica ...