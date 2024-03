Studente 15enne va a trovare il bidello per ringraziarlo ma viene abusato | l’uomo arrestato a Genova

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 26 marzo 2024) Il47enne, che rigetta ogni accusa, è finito in manette con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di 15 anni, ex alunno delle scuole medie in cuilavora. L'abuso denunciato dal minore sarebbe avvenuto in casa dell'uomo.