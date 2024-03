Strutture sanitarie d’emergenza La Campania arriva ultima

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 marzo 2024) Appena quattro mesi fa, dopo l’ennesima bocciatura dall’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, il presidente della RegioneVincenzo De Luca si difendeva alla sua maniera: “I dati contenuti nel report dell’Agenas sono delle grandi palle”. Nel mirino, in quel caso, c’era la mobilità sanitaria regionale, con lache risultava tra le regioni da cui ci si sposta maggiormente per andarsi a curare altrove. A una manciata di settimane da quella data, ecco materializzarsi il nuovo report e l’ennesima sonora bocciatura. L’Agenzia Agenas boccia il governatore dellaDe Luca. Chi può, se ne scappa dai Pronto soccorso Il focus dello studio in questo caso è la rete dell’emergenza-urgenza tempo-dipendente. Dal rapporto Agenas emerge che al primo posto per assistenza e presa in carico c’è la provincia ...