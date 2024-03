Stroncata dalla malattia | addio alla professoressa Simona Quero

(Di martedì 26 marzo 2024) Ascoli Piceno, 26 marzo 2024 - Se ne è andata lottando, provando a fare forza a chi era intorno a lei. Ascoli e il mondo della scuola piangono la, morta a soli 47 anni a causa di una lungache era peggiorata negli ultimi tempi. Insegnante instancabile e madre premurosa, dopo anni passati tra diversi istituti della scuola primaria e secondaria della provincia picena, insegnava Lettere e Storia nell'Istituto di Istruzione Superiore Fermi-Sacconi-Ceci. La sua famiglia si era stretta intorno a lei in questi ultimi giorni difficili:lascia i figli Francesca e Davide e il marito Claudio. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Damiani. Domani 27 marzo nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo si terranno i funerali.

Dramma a Tolentino, in provincia di Macerata. Una giovane mamma è morta dopo aver combattuto contro la malattia . Si tratta di Jessica Fernandes, 33 anni , di origini brasiliane. La donna,... (leggo)

Ancona Il vagito soffocato dall?infezione-killer. La gioia della vita annientata dal male oscuro, spietato, che si è insediato in uno scricciolo di 15 giorni e l?ha strappato... (corriereadriatico)

Daniela muore per un tumore nel giorno del suo compleanno: «Grazie ai medici per le cure. Non piangete, vi amerò dal cielo» - Una vita Stroncata troppo presto da un brutto male. E una coincidenza tragica: la morte nel giorno del suo compleanno. Il decesso a Belluno il 24 marzo 2024. Era ancora giovane e piena di ...leggo

Golden Globe, la Cbs trasmetterà i premi per cinque anni - La Cbs trasmetterà la cerimonia dei Golden Globe per cinque anni. Lo scrivono i media statunitensi citando una dichiarazione ufficiale. (ANSA) ...ansa

Balcani, la nuova frontiera del narcotraffico della 'ndrangheta - È quanto emerge dall’ultima inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha stroncato un traffico di sostanze stupefacenti destinate ai mercati europei ...famigliacristiana