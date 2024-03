Striscia la Notizia accusa Facile Ristrutturare | Architetti non pagati per progetti preliminari e sopralluoghi - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Ieri sera alaMoreno Morello è tornato ad occuparsi dell’azienda, già sanzionata per 4,5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. Precisamente "per la diffusione online di recensioni non autentiche e di un dato falso sulla percentuale d