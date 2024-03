Streptococco carnivoro | nuovo allarme | cos’è e come si trasmette

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 26 marzo 2024) ? Tutto quello che serve sapere Il suo nome reale è “A“, anche se viene chiamato anche malattia carnivora o batterio. Di che cosa stiamo parlando? Di una infezione batterica che può provocare non pochi problemi. In alcuni casi si tramuta anche nella sindrome da shock tossico streptococcico (vale a dire la Stss). Stiamo parlando di una infezione che può causare necrosi dei tessuti. Un vero e proprioche sta spaventando non poco il Giappone.(Ansa Foto) Cityrumors.itTanto è vero che il governo nipponico ha lanciato un alert dopo che nell’ultimo periodo sono aumentati i casi. Secondo quanto riportato dagli ultimi dati pare che in questo anno sia stata già superata la metà del totale registrato nel 2023. ...