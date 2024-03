Strappa l’orologio di lusso dal polso di un passante e poi spacca il naso a una poliziotta | arrestato minorenne a Milano – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Hato daldi un uomo un orologio didal valore di circa 20mila euro e poi, fermato dalla polizia, hato ila un agente: la polizia haun cittadinodi origini marocchine per rapina aggravata in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale e lo ha indagato in stato di libertà per lesioni. I fatti risalgono a venerdì scorso 22 marzo: gli agenti della squadra nobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori nella zona del quadrilatero della moda, hanno visto tre giovani che tampinavano alle spalle una coppia di uomini, padre e figlio, che stava percorrendo via dei Giardini. Dopo essersi scambiati alcuni cenni d’intesa, si sono avvicinati furtivamente alle loro ...