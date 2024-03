Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 26 marzo 2024) Il videomessaggio di ieri firmato Vladimir Putin era stato un primo avviso:riconosce la matrice jihadista dell’attacco al Crocus city hall ma intente perseguire nel ritenere l’Ucraina il “mandante” del massacro. Sin dalle indagini iniziali condotte, le autorità russe hanno immediatamente orientato i sospetti verso, accusandola di essere stata direttamente coinvolta nell’organizzazione dell’attentato, insieme al supporto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Il capo dell’Fsb russo, Alexander Bortnikov, ha fornito dettagliate accuse, affermando che gli attentatori sono stati addestrati dai servizi segreti ucraini in Medio Oriente. Secondo Bortnikov, tali individui sarebbero stati accolti in Ucraina come eroi, provocando una grande preoccupazione tra i media internazionali e acuendo le tensioni trae ...