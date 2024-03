Strage al Crocus City Hall di Mosca | chi sono i quattro arrestati | le torture | le mutilazioni | le scariche elettriche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Dalerjon B. Mirzoyev, Saidakrami M. Rachalbalizoda, Shamsidin Fariduni, Muhammadsobir Z. Fayzov.i nomi deiper ladela Krasnogorsk vicino. Domenica 24 marzo, verso sera,arrivati nel tribunale di Basmanny e rimarranno in carcere fino al 22 maggio. Rischiano l’ergastolo, ma c’è chi chiede la pena di morte. Durante l’udienza si trovavano in una cabina con pannelli di vetro. A sorvegliarli poliziotti con il volto coperto. I lividi, i gonfiori e gli occhi neri tradivano i pestaggi subiti in cella. Uno di loro aveva una benda sull’orecchio destro. Un altro è arrivato su una sedia a rotelle e ha perso conoscenza durante l’udienza: secondo Reuters avrebbe perso un occhio. Mentre ...